В эпицентре такой кампании по дестабилизации оказался Львов. Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Смотрите также Есть погибшая и много пострадавших, подозреваемая уже в суде: все о теракте в центре Львова

Какую кампанию проводит Россия?

Аналитики ссылаются на заявление городского головы Львова Андрея Садового, который после теракта 22 февраля сообщил, что Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Украине, и, по его мнению, намеренно выбрала для этого Львов.

Причиной такого выбора, по его словам, стало пребывание большого количества туристов и военнослужащих. Также Украина и Молдова недавно предотвратили покушения нескольких известных политических и оборонных деятелей.

СБУ тогда предупредила, что Россия хотела использовать эти громкие убийства для распространения паники и дестабилизации социально-политической ситуации в Украине. В ISW напомнили об убийстве Андрея Парубия в августе 2025 года.

Более того, аналитики также приводят недавнее заявление украинского президента Владимира Зеленского, который, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Россия, вероятно, продолжит оказывать диверсии на территории Украины.

Россия, вероятно, продолжит такие нападения и попытки убийства для достижения своей цели дестабилизации Украины, а также может воспользоваться сообщениями о нападениях или аресты, связанные со сорванными заговорами, для продвижения нарративов, направленных на распространение паники и недоверия в украинском обществе,

– говорится в отчете.

Что известно о недавнем теракте во Львове?