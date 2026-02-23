В епіцентрі такої кампанії з дестабілізації опинився Львів. Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

Яку кампанію проводить Росія?

Аналітики посилаються на заяву міського голови Львова Андрія Садового, який після теракту 22 лютого повідомив, що Росія хоче дестабілізувати ситуацію в Україні, і, на його думку, навмисно обрала для цього Львів.

Причиною такого вибору, за його словами, стало перебування великої кількості туристів та військовослужбовців. Також Україна та Молдова нещодавно запобігли замахам кількох відомих політичних та оборонних діячів.

СБУ тоді попередила, що Росія хотіла використати ці гучні вбивства для поширення паніки та дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні. В ISW нагадали про вбивство Андрія Парубія у серпні 2025 року.

Ба більше, аналітики також наводять нещодавню заяву українського президента Володимира Зеленського, який, посилаючись на дані розвідки, заявив, що Росія, ймовірно, продовжить чинити диверсії на території України.

Росія, ймовірно, продовжить такі напади та спроби вбивства для досягнення своєї мети дестабілізації України, а також може скористатися повідомленнями про напади або арешти, пов'язані зі зірваними змовами, для просування наративів, спрямованих на поширення паніки та недовіри в українському суспільстві,

– йдеться у звіті.

Що відомо про нещодавній теракт у Львові?