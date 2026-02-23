Про це розповів заступник голови СБУ Іван Рудницький під час пресконференції, передає 24 Канал.
Яку роль відіграла дівчина з Харківщини у теракті у Львові?
Іван Рудницький розповів, що сам теракт у Львові складався з двох частин. Основною фігуранткою слідство вважає жительку Рівненської області, яка приїхала до Львова та діяла за вказівками куратора.
"Вона отримувала відповідні завдання куратора – купити необхідні засоби, орендувати квартиру і підготувати вибуховий пристрій", – розповів заступник голови СБУ.
За даними слідства, близько 00:10 жінка заклала пристрій біля смітника, після чого зателефонувала куратору та залишила місце події.
Водночас, як пояснив Рудницький, ще одна молода жінка, якій нещодавно виповнилося 18 років, зателефонувала на лінію 102 і повідомила про нібито крадіжку в магазині.
Вона повідомила, що за визначеною адресою відбувається крадіжка і є необхідність, щоб виїхала поліція,
– зазначив він.
Заступник голови СБУ уточнив, що 18-річна дівчина за свою роботу отримала від ворога 2 000 гривень.
Після затримання основної підозрюваної також було затримано й цю пособницю, яка перебувала в місті Харкові. Зрештою дівчину доставили до Львова, де вона дала добровільні свідчення та визнала свою роль у подіях.
Який запобіжний захід обрали основній фігурантці справи про теракт у Львові?
Суд у Львові 23 лютого обрав запобіжний захід для Ірини Саветіної, яку підозрюють у причетності до теракту в центрі міста. Жінку взяли під варту на 60 днів без права внесення застави.
Під час слухання підозрювана попросила вибачення та висловила співчуття постраждалим. За її словами, вона не знала про вміст пакета, який закладала у центрі Львова 22 лютого.
Також Ірина Саветіна заявила, що не мала мотивів скоювати теракт і не замислювалася про можливі наслідки своїх дій. Вона додала, що "зробила б усе, щоб повернути час назад".
Заступник голови СБУ Іван Рудницький також розповів на брифінгу, що підозрювана подолала 15 кілометрів пішки від місця теракту з наміром втекти за кордон після вибухів. Жінка мала з собою закордонний паспорт.