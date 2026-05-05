Что именно обсуждают чиновники по легализации оружия?

В Украине обсуждают законодательство об оружии для гражданских лиц. Для этого состоялся разговор о ключевых правилах, к которой присоединились народные депутаты, представители МВД, Национальной полиции, СБУ, ГБР и Офиса Президента Украины. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Государственные чиновники, эксперты и общественность обсудили возможное осовременивание правил владения оружием и обновление законодательства. В Украине уже определены виды, которые украинцы могут приобрести при наличии разрешения. Но урегулировать его оборот хотят и на уровне закона.

Это комплексный вопрос, который мы должны решить по заданию Президента Украины. Речь идет о ключевых вещах: право на самозащиту, классификация разрешенных видов оружия, четкие основания для применения гражданскими, а также механизмы изъятия в случаях угрожающего поведения или домашнего насилия,

– отметил глава МВД.

Для граждан, желающих приобрести оружие для себя могут ввести курсы по подготовке. Они будут охватывать теоретическое и практическое обучение, а в конце будут экзамены. Поэтому в Украине будут готовить и соответствующую инфраструктуру.

Игорь Клименко отмечает, что владение оружием – это не право, а ответственность. Поэтому к оружию не будут допускать людей с психическими нарушениями, зависимостями или тех, кто совершал преступления, даже если дело не рассматривал суд.

Дискуссии по законодательному урегулированию оборота оружия у гражданских еще будет обсуждаться. Но участники дискуссии убеждены, что Закон об обороте гражданского огнестрельного оружия должен быть в Украине.

Кроме того, что этого хотят некоторые украинцы, норма об урегулировании оружия является одним из евроинтеграционных обязательств страны. Решение должно быть сбалансировано.

Контекст. Легализация оружия сама по себе не гарантирует ни безопасности, ни каких-либо угроз, ведь все зависит от правил и контроля. В странах с четкой системой она может снижать преступность и повышать самозащиту, но риски могут возникать при отсутствии надлежащего регулирования.

Заметим, что если украинцы будут владеть оружием, то преступлений может стать меньше из-за психологического воздействия и понимания, что каждый человек может защититься. Кроме того, удастся хотя бы частично установить контроль и "вывести из тени" оружие, которым сейчас украинцы владеют нелегально.

Как пишет "Парламент.UA", кроме разрешений на длинноствольное и нарезное оружие, людям позволят владеть короткоствольными пистолетами. Но для этого у гражданина должен быть пятилетний стаж владения другим оружием, а сам будущий владелец должен быть старше 28 лет.

Что предшествовало?

После страшного теракта в Киеве государственные чиновники снова подняли вопрос о подготовки законодательства об обороте оружия среди гражданских лиц. Будущий документ будет предусматривать четкие правила владения, хранения и использования оружия, а также контроль со стороны государства. Окончательного решения еще нет.

Идея легализации оружия для гражданских обсуждается, но она должна сопровождаться жесткими условиями. Речь идет не о свободном доступе, а о контролируемой системе разрешений. В то же время стоит помнить, что право на оружие не означает, что его можно будет использовать просто на улице. Более того, даже право на владение будет получать не каждый желающий.