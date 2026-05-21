Об этом рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии для Новини.LIVE.

Действительно ли у врага есть радиоактивные дроны?

На днях в СБУ сообщили, что на обломках ракеты, которую российские войска поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" во время атаки на Черниговщину, обнаружили повышенный радиационный фон.

Речь идет о фрагментах российской ракеты класса "воздух-воздух", их нашли вблизи села Камка.

Зафиксированный специалистами СБУ уровень гамма-излучения был на уровне 12 мкЗв/ч, а нормальный естественный фон составляет 0,1-0,2 мкЗв/ч.

Юрий Игнат объяснил, что причиной излучения являются элементы старой советской авиационной ракеты Р-60, которая имеет сердечник из обедненного – то есть неактивного – урана.

Это сплав, там же же неактивный этот уран. Кажется, в соцсетях уже все люди расписали, объяснили, что это просто стандартный сплав, который используется в этой старой советской еще ракете,

– добавил начальник управления коммуникаций Воздушных сил.

"Радиоактивную" находку также прокомментировали в Defence Express. Аналитики объяснили, что такой материал выбрали из-за его высокой плотности, ведь это позволяет создавать компактные, но тяжелые элементы, что особенно важно для ракеты с боевой частью массой всего 3 – 3,5 килограмма.

Кроме того, обедненный уран имеет пирофорные свойства – то есть может самовоспламеняться при температуре более 300 градусов. Это позволяет дополнительно повысить эффективность ракеты при поражении воздушных целей.

Интересно! Подобный подход с использованием обедненного урана применялся и в ракете ближнего радиуса действия класса "воздух – воздух" Р-73. В открытых источниках упоминается, что в ее боевой части массой 7,3 килограмма использовались стержневые элементы из этого металла.

Атаки дронами-камикадзе: последние новости

Утром в четверг, 21 мая, утром в Днепре раздавались взрывы раздавались в Днепре. Из-за вражеской атаки в городе была изуродована квартира на 5 этаже пятиэтажного дома. Взрывной волной также повреждены несколько соседних домов – там повылетали окна.

По состоянию на 07:30 сообщалось о двух пострадавших – 58-летнюю и 35-летнюю женщин, они будут лечиться амбулаторно.

Кроме областного центра, под ударом также был Кривой Рог. Там в результате атаки изуродовано предприятие, ранения получил 34-летний мужчина.

В тот же день взрыв прогремел в Николаеве. В это время мониторинговые каналы сообщали о движении беспилотников в направлении города с южного направления. По состоянию на момент публикации местные власти не сообщали о последствиях атаки и возможных попаданиях.