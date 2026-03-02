Про це повідомили у Службі безпеки України.

Що відомо про ймовірний теракт у Харкові?

За даними слідства, 16-річний хлопець самостійно збирав саморобний вибуховий пристрій у готельному номері, аби влаштувати теракт у центрі Харкова.

План ворога полягав у тому, щоб влаштувати фейковий виклик на 102 й "заманити" поліцейський патруль до місця вибуху.

Як встановили правоохоронці, юнака завербували через телеграм-канал, де він шукав легкий заробіток. 16-річний хлопець приїхав до Харкова й від російських кураторів дізнався місце схову, де зберігалось 4 кілограми вибухівки, мобільний телефон, комплектуючі та інструкції для складання бомби.

"Пакунок" від російської розвідки він відніс у готельний номер – там мав зібрати СВП за інструкцією куратора. Після завершення підготовки хлопець мав отримати ключі та адресу квартири у багатоповерхівці, аби встановити вибухівку й дистанційно її активувати.

Служба безпеки України й поліція діяли на випередження й зламали плани російської воєнної розвідки та завербованого юнака.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента у номері готелю, де він завершував виготовлення саморобного вибухового пристрою,

– додали у Службі.

Під час обушків готельного номера правоохоронці вилучили саморобну бомбу та мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Неповнолітньому уже повідомили про підозру за статтею про готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.

Підліток готував теракт у Харкові: дивіться фото