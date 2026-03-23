Про це місцеві жителі повідомили Бучанській міській раді.

Що кажуть жителі Бучі про вибухи?

Один з очевидців, що проживає поруч із місцем події, розповів, що прокинувся від гучного вибуху. Тоді він подумав, що стався вибух газу у когось у квартирі.

Через дві години був другий вибух. Приїхали слідчі, мабуть. Вони якраз проходили біля сміттєвого бака. І в цей момент був другий вибух,

– додав чоловік.

За словами свідка, ударна хвиля була відчутна. Момент детонації зафіксували камери відеоспостереження.

На відео з місця події видно вибиті вікна, пошкоджений фасад будинку та знесений паркан.