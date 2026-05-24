Відомо, що теракт вчинило угрупування, яке веде боротьбу за незалежність регіону. Про це пише Euronews.

Дивіться також У центрі Одеси підірвали автомобіль: СБУ кваліфікувала це як теракт

Що відомо про кривавий теракт у Пакистані?

У Пакистані вранці 24 травня стався масштабний теракт у провінції Белуджистан поблизу міста Кветта. Автомобіль із вибухівкою врізався у пасажирський потяг, який перевозив військових та їхні родини.

Наслідки теракту у Пакистані внаслідок якого загинули люди: дивіться відео

Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Внаслідок потужного вибуху загинули щонайменше 24 людини, ще понад 70 отримали поранення різного ступеня тяжкості. За даними медіа, ударна хвиля спричинила сходження з рейок локомотива та трьох вагонів, ще два вагони перекинулися. Також пошкоджено транспорт і будівлі поблизу місця вибуху.

У Пакистані потяг зійшов з рейок внаслідок теракту: дивіться відео

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання "Армія визволення Белуджистану", яке веде боротьбу за незалежність регіону.

Довідково. "Армія визволення Белуджистану" (BLA) – це озброєне сепаратистське угруповання, яке виступає за незалежність пакистанської провінції Белуджистан. Його головною метою є створення окремої держави, при цьому бойовики звинувачують уряд Пакистану в експлуатації багатих природних ресурсів регіону, який є одним із найбільших і найбагатших на корисні копалини в країні. Організація входить до списків терористичних у Пакистані, Великій Британії та США. Її діяльність включає партизанські атаки, напади на пакистанських військових, а також застосування вибухівки та смертників.

Прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шариф засудив атаку, назвавши її "боягузливим актом тероризму", який не зламає рішучість держави боротися з екстремізмом. Він також повідомив, що серед постраждалих багато жінок і дітей.

За словами сенаторки Шеррі Рехман, частина жертв прямувала на святкування ісламського свята Ід аль-Фітр, що ще більше посилило трагізм інциденту.

Нагадаємо, нещодавно терористичний акт стався в Колумбії. Там, підірвали пасажирський автобус на Панамериканському шосе, внаслідок чого загинули щонайменше 13 осіб і десятки отримали поранення. Вибух стався через саморобний пристрій в газовому балоні. Відповідальність за теракт покладено на дисидентські угруповання колишніх членів FARC.