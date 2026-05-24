Известно, что теракт совершила группировка, которая ведет борьбу за независимость региона. Об этом пишет Euronews.

Что известно о кровавом теракте в Пакистане?

В Пакистане утром 24 мая произошел масштабный теракт в провинции Белуджистан вблизи города Кветта. Автомобиль со взрывчаткой врезался в пассажирский поезд, который перевозил военных и их семьи.

В результате мощного взрыва погибли по меньшей мере 24 человека, еще более 70 получили ранения различной степени тяжести. По данным медиа, ударная волна вызвала сход с рельсов локомотива и трех вагонов, еще два вагона перевернулись. Также поврежден транспорт и здания вблизи места взрыва.

Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Армия освобождения Белуджистана", которая ведет борьбу за независимость региона.

Справочно. "Армия освобождения Белуджистана" (BLA) – это вооруженная сепаратистская группировка, которая выступает за независимость пакистанской провинции Белуджистан. Ее главной целью является создание отдельного государства, при этом боевики обвиняют правительство Пакистана в эксплуатации богатых природных ресурсов региона, который является одним из крупнейших и богатейших на полезные ископаемые в стране. Организация входит в списки террористических в Пакистане, Великобритании и США. Ее деятельность включает партизанские атаки, нападения на пакистанских военных, а также применение взрывчатки и смертников.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф осудил атаку, назвав ее "трусливым актом терроризма", который не сломает решимость государства бороться с экстремизмом. Он также сообщил, что среди пострадавших много женщин и детей.

По словам сенатора Шерри Рехман, часть жертв направлялась на празднование исламского праздника Ид аль-Фитр, что еще больше усилило трагизм инцидента.

