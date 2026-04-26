Про це повідомляють низка ЗМІ. Деталі жахливого теракту повідомляє Reuters.

Що відомо про жахливу трагедію у Колумбії?

У Колумбії на Панамериканському шосе стався теракт — невідомі підірвали пасажирський автобус. Інцидент трапився в муніципалітеті Кахібіо на південному заході країни.

Наслідки теракту в Колумбії / Фото Associated Press

За попередніми даними, загинули щонайменше 13 осіб, ще від 20 до 38 людей дістали поранення, серед них – діти та представники корінних народів.

За інформацією місцевих ЗМІ, вибух стався внаслідок детонації саморобного пристрою, встановленого в газовому балоні. Удар спричинив значні руйнування транспортного засобу, а на місці події працювали рятувальні служби, які надавали допомогу постраждалим.

Командувач Збройних сил Колумбії Уго Лопес поклав відповідальність за напад на дисидентські угруповання, сформовані з колишніх членів FARC. Президент Густаво Петро засудив теракт, назвавши його виконавців "фашистами та наркоторговцями".

За останню добу в регіоні зафіксували щонайменше 11 атак, спрямованих проти військових об'єктів, поліції та цивільної інфраструктури. Влада вже посилила заходи безпеки та оголосила винагороду понад 1 мільйон доларів за інформацію, яка допоможе затримати одного з лідерів бойовиків на прізвисько Марлон.



Наслідки теракту у Колумбії / Зі сторінки Октавіо Гусмана в X

Що відомо про інші жахливі трагедії у світі?

Поблизу кордону Болгарії з Туреччиною сталася трагічна ДТП за участю автобуса з українцями. Автобус з українцями зупинився через відсутність пального, після чого почав котитися назад, врізався в пасажирів і перекинувся, загинули 2 людей, 16 отримали травми. Троє українців залишаються в лікарні після ДТП в Болгарії, інші постраждалі відмовилися від госпіталізації.

У Мексиці сталася стрілянина. Інцидент стався на території археологічного комплексу Теотіуакан, який є популярною туристичною локацією та входить до списку спадщини ЮНЕСКО. Внаслідок стрілянини загинула 32-річна громадянка Канади, ще 13 людей дістали поранення. Сам нападник після інциденту наклав на себе руки.

У неділю, 19 квітня, у місті Шривпорт, США сталася трагедія – чоловік відкрив вогонь по дітях. За даними правоохоронців, стрілець був родичем деяких дітей, які перебували в будинках. Після нападу він викрав автомобіль і намагався втекти. Внаслідок стрілянини загинули 8 дітей віком від 1 до 14 років.