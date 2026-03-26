Про плани заявив начальник Національної поліції України Іван Вигівський у коментарі Укрінформу
Що зміниться для власників дронів?
Як пояснив Вигівський, зараз БпЛА активно використовують у цивільному секторі. Їхнє неконтрольоване застосування, за його словами, може створювати ризики для людей та критичної інфраструктури.
Одним з підходів для регулювання може бути дозвіл володіти або користуватись дроном лише з 18 років, зазначив очільник Нацполіції. Також додав, що остаточні параметри правил визначать після доопрацювання законодавчих ініціатив і розгляду в парламенті.
За словами Вигівського, можуть запровадити й додаткові вимоги залежно від типів безпілотників або професійного використання. Мовиться про підтвердження навичок керування, навчання та реєстрацію техніки.
Логіка така сама, як і з керуванням транспортом: людина має розуміти правила використання та нести відповідальність за експлуатацію такого пристрою,
– додав голова НПУ.
Основним завданням нововведень Вигівський назвав: підвищення рівня безпеки, запобігання незаконному використанню БпЛА та створення прозорих правил їхнього обігу.
Останні випадки з дронами у світі
Днями в Естонію залетів дрон із Росії. Він влучив у трубу електростанції, проте обійшлось без серйозних пошкоджень. Інцидент розслідують правоохоронці.
До цього у Латвії впав і вибухнув дрон, що теж прилетів зі сторони Росії. Його виявили військові Повітряних сил країни, а на місці падіння знайшли уламки.
Також у Литві виявили невідомий безпілотник. Він нібито міг бути українським,припускає прем'єрка країни Інги Ругінене. На тлі інциденту очільник латвійського МЗС Кястутіс Будріс закликав посилити ППО.