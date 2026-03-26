О планах заявил начальник Национальной полиции Украины Иван Выговский в комментарии Укринформу
Что изменится для владельцев дронов?
Как пояснил Выговский, сейчас БпЛА активно используют в гражданском секторе. Их неконтролируемое применение, по его словам, может создавать риски для людей и критической инфраструктуры.
Одним из подходов для регулирования может быть разрешение владеть или пользоваться дроном только с 18 лет, отметил глава Нацполиции. Также добавил, что окончательные параметры правил определят после доработки законодательных инициатив и рассмотрения в парламенте.
По словам Выговского, могут ввести и дополнительные требования в зависимости от типов беспилотников или профессионального использования. Речь идет о подтверждении навыков управления, обучения и регистрации техники.
Логика такая же, как и с управлением транспортом: человек должен понимать правила использования и нести ответственность за эксплуатацию такого устройства,
– добавил председатель НПУ.
Основной задачей нововведений Выговский назвал: повышение уровня безопасности, предотвращение незаконного использования БпЛА и создание прозрачных правил их обращения.
Последние случаи с дронами в мире
На днях в Эстонию залетел дрон из России. Он попал в трубу электростанции, однако обошлось без серьезных повреждений. Инцидент расследуют правоохранители.
До этого в Латвии упал и взорвался дрон, что тоже прилетел со стороны России. Его обнаружили военные Воздушных сил страны, а на месте падения нашли обломки.
Также в Литве обнаружили неизвестный беспилотник. Он якобы мог быть украинским,предполагает премьер страны Инги Ругиненэ. На фоне инцидента глава латвийского МИД Кястутис Будрис призвал усилить ПВО.