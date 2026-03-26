О планах заявил начальник Национальной полиции Украины Иван Выговский в комментарии Укринформу

Что изменится для владельцев дронов?

Как пояснил Выговский, сейчас БпЛА активно используют в гражданском секторе. Их неконтролируемое применение, по его словам, может создавать риски для людей и критической инфраструктуры.

Одним из подходов для регулирования может быть разрешение владеть или пользоваться дроном только с 18 лет, отметил глава Нацполиции. Также добавил, что окончательные параметры правил определят после доработки законодательных инициатив и рассмотрения в парламенте.

По словам Выговского, могут ввести и дополнительные требования в зависимости от типов беспилотников или профессионального использования. Речь идет о подтверждении навыков управления, обучения и регистрации техники.

Логика такая же, как и с управлением транспортом: человек должен понимать правила использования и нести ответственность за эксплуатацию такого устройства,

– добавил председатель НПУ.

Основной задачей нововведений Выговский назвал: повышение уровня безопасности, предотвращение незаконного использования БпЛА и создание прозрачных правил их обращения.

