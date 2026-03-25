Соревнования юных дронаров стали первым крупным студенческим турниром этого сезона. Победу одержала команда-хозяин KAІ DRC-1 – они преодолели трассу с более чем десятью препятствиями за рекордные 36,41 секунды. Все участники выступали в одинаковых условиях, используя украинские дроны SHRIKE от SkyFall, передает 24 Канал.
Какие детали соревнований и кто победил?
Технический регламент подготовили инструкторы Академии SkyFall – сертифицированного учебного центра Минобороны, который уже подготовил более 20 тысяч военных пилотов, техников и инструкторов для работы с БПЛА VAMPIRE, SHRIKE и P1-SUN. К судейству присоединились инструкторы и опытные военные пилоты, в частности FPV-пилот с позывным "Джастин" из одной из самых результативных бригад СБС "РАРОГ".
Участники соревнований / Фото SkyFall
Тройка победителей:
- Команда КАИ DRC-1 (Национальный университет "КАИ") – 0:36,41.
- Команда PROFРV (Политехнический лицей НТУУ "КПИ") – 0:41,06.
- Команда KAI DRC-4 (Национальный университет "КАИ") – 0:43,96.
Министерство образования и науки реализует комплексную политику поддержки инженерных специальностей. Drone racing сегодня – это не просто спорт, а один из драйверов высокотехнологичного развития образования и экономики. Современное обучение невозможно без практического освоения инженерии и программирования
– отметил Андрей Витренко, заместитель министра образования и науки Украины.
В ангаре КАИ / Фото SkyFall
Именно поэтому МОН рассматривает сотрудничество с Академией SkyFall как важный фундамент для популяризации технологического спорта и внедрения политики STEM-образования в Украине, добавил заместитель министра.
Обратите внимание! Соревнования инициировал Национальный университет "Киевский авиационный институт" (КАИ) в партнерстве с технологически-оборонной компанией SkyFall, miltech-производителем LAB418 при поддержке министерства образования и науки Украины.
КАИ является лидером в технологическом спорте среди университетов и колледжей Украины. Поэтому для нас было логично провести соревнования по FPV-рейсингу в стенах КАИ и продолжить курс, заданный прошлогодней Первой студенческой лигой по FPV-гонкам от Академии Skyfall. Там наши команды заняли все призовые места кроме первого – поэтому завоевать первое место стало нашей локальной задачей на эти соревнования,
– заявила ректор КАИ Ксения Семенова.
Стратегическая цель КАИ, по ее словам, развитие вуза как исследовательского университета, где студенты вовлечены в технологические исследования и MilTech-индустрии с первого курса. Именно поэтому в партнерстве со SkyFall КАИ готовит к открытию совместную лабораторию радиочастотных технологий. Это будет пространство, где студенты будут изучать частоты и сигналы на современных осциллографах и смогут реализовать любые собственные проекты, говорит Семенова.
Ксения Семенова / Фото SkyFall
Иван, представитель технологически-оборонной компании SkyFall, отметил, что сто участников, которые показывают высокие результаты – это свидетельство того, что украинская индустрия дронов имеет большое будущее:
Результаты участников должны вдохновить еще больше студентов и учебных заведений развивать направление БПЛА. Так вместе мы даем импульс формированию нового поколения украинских инженеров и операторов беспилотных систем. Они будут важной частью нашей безопасности и сильной экономики.
Победители получили практические призы для развития навыков пилотирования: новейшие пульты и FPV-очки, паяльные станции и эксклюзивный мерч от бригады "РАРОГ". Кроме того, тройка лучших получила сертификаты на углубленный курс управления FPV-перехватчиком "Шахедов" P1-SUN в Академии SkyFall. Каждая команда также получила дрон SHRIKE для дальнейших тренировок в своих учебных заведениях.
Участники соревнований / Фото SkyFall
Что известно об организаторах?
- SkyFall – украинская технологически-оборонная компания, разработчик тяжелого бомбера VAMPIRE, FPV SHRIKE и перехватчика шахедов P1-SUN. Дронами SkyFall на поле боя уже уничтожили вражеских целей на десятки миллиардов долларов.
- В рамках компании работает Академия SkyFall, имеющая сертификат МОН и готовит операторов, техников и инструкторов для работы с технологическими беспилотными системами SkyFall.
- В октябре 2025 года Академия SkyFall провела в Ужгороде первые соревнования "Студенческой технологической лиги по FPV-гонкам", которые собрали более 80 команд из 50 учебных заведений со всей Украины.