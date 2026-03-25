В ночь на 25 марта беспилотник, который залетел с территории России, попал в дымовую трубу электростанции в Аувере на северо-востоке Эстония вблизи российской границы. Об этом сообщает Euronews.
Смотрите также В Литве упал неизвестный дрон: в Вооруженных силах страны озвучили первые детали
Что известно об атаке?
Инцидент произошел около 03:43. По предварительным данным, никто не пострадал. В Полиции безопасности отметили, что дрон вошел в воздушное пространство страны со стороны России. В то же время, по словам генерального прокурора Астрид Аси, пока нет признаков того, что беспилотник был целенаправленно направлен именно на Эстонию.
На месте работали саперы Спасательного департамента, а расследование ведут правоохранительные органы и прокуратура.
Энергетическая компания Enefit Power сообщила, что объект не получил существенных повреждений, а инцидент не повлиял на работу энергосистемы страны.
Ранее также сообщалось о временном приостановлении работы Таллиннского аэропорта из-за появления неуправляемого БпЛА.
Что известно об атаке БпЛА на Россию?
В ночь на 25 марта в России заявили о массированной атаке беспилотников. Вражеское Минобороны добавило, что за ночь было якобы сбито более 500 дронов. Лидерами по количеству сбитий стали Ленинградская и Брянская области.
Известно, что под атаку попали 14 российских регионов. Губернаторы регионов сообщили о разном количестве уничтоженных дронов, однако значительных разрушений якобы не зафиксировано.
Однако, в Белгородской области доложили о значительных последствиях. В частности, как сообщил местный губернатор, под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, что привело к перебоям с электроснабжением, водой и теплом. Сообщается, что без электроэнергии временно оставались около 450 тысяч человек.