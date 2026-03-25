Об этом сообщили в минобороны Латвии и Delfi.
Смотрите также Путин действительно может готовить наступление на страны Балтии, но есть нюанс
Что известно о дронах в Латвии и Эстонии?
Воздушные силы Латвии зафиксировали вход неизвестного беспилотника в свое воздушное пространство со стороны России в ночь на 25 марта. В районе Краславы системы раннего предупреждения также зафиксировали звук, похожий на взрыв.
На место оперативно прибыли подразделения Национальных вооруженных сил, полиции и пограничной службы. Там обнаружили обломки дрона.
Никто из гражданских не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.
В связи с инцидентом министр обороны Латвии Андрис Спрудс прервал свой визит в Украину.
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила в эфире программы "900 секунд", что беспилотник, упавший в Латвии, "мог быть украинским".
Между тем в Эстонии также заявили, что обнаружили дрон. Он врезался в трубу Аувереской электростанции. Впрочем, повреждения несерьезные, станция продолжает работу.
Ранее украинский дрон залетал в Литву
В Литве накануне нашли неизвестный беспилотник, который, по информации властей страны, является украинским. Он залетел из Беларуси и упал в озеро без последствий.
Это, по данным служб, один из беспилотников, что летел к порту Приморск, где был атакован терминал "Транснефть – порт Приморск" – ключевой нефтяной терминал России на побережье Балтийского моря.