Об этом сообщили в минобороны Латвии и Delfi.

Что известно о дронах в Латвии и Эстонии?

Воздушные силы Латвии зафиксировали вход неизвестного беспилотника в свое воздушное пространство со стороны России в ночь на 25 марта. В районе Краславы системы раннего предупреждения также зафиксировали звук, похожий на взрыв.

На место оперативно прибыли подразделения Национальных вооруженных сил, полиции и пограничной службы. Там обнаружили обломки дрона.

Никто из гражданских не пострадал, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

В связи с инцидентом министр обороны Латвии Андрис Спрудс прервал свой визит в Украину.

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила в эфире программы "900 секунд", что беспилотник, упавший в Латвии, "мог быть украинским".

Между тем в Эстонии также заявили, что обнаружили дрон. Он врезался в трубу Аувереской электростанции. Впрочем, повреждения несерьезные, станция продолжает работу.

Ранее украинский дрон залетал в Литву