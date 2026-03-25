Про це повідомили у міноборони Латвії та Delfi.
Що відомо про дрони у Латвії та Естонії?
Повітряні сили Латвії зафіксували вхід невідомого безпілотника до свого повітряного простору з боку Росії в ніч на 25 березня. У районі Краслави системи раннього попередження також зафіксували звук, схожий на вибух.
На місце оперативно прибули підрозділи Національних збройних сил, поліції та прикордонної служби. Там виявили уламки дрона.
Ніхто з цивільних не постраждав, пошкоджень інфраструктури не зафіксовано. Наразі обставини події з’ясовуються.
У зв'язку з інцидентом міністр оборони Латвії Андріс Спрудс перервав свій візит до України.
Прем'єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила в ефірі програми "900 секунд", що безпілотник, що впав у Латвії, "міг бути українським".
Тим часом в Естонії також заявили, що виявили дрон. Він врізався у трубу Аувереської електростанції. Втім, пошкодження несерйозні, станція продовжує роботу.
Раніше український дрон залітав до Литви
У Литві напередодні знайшли невідомий безпілотник, який, за інформацією влади країни, є українським. Він залетів з Білорусі і впав у озеро без наслідків.
Це, за даними служб, один з безпілотників, що летів до порту Приморськ, де був атакований термінал "Транснефть – порт Приморск" – ключовий нафтовий термінал Росії на узбережжі Балтійського моря.