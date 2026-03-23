Там розташований один із найбільших експортних нафтових терміналів Росії на Балтиці. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.
Дивіться також 21 березня Росія зазнала однієї з найбільших атак: сотні БпЛА атакували 15 регіонів, зокрема й Москву
Атака БпЛА на російський Приморськ 23 березня: що відомо?
Унаслідок масованої атаки безпілотників на Ленінградську область у Росії, що триває вже багато годин з вечора 22 березня, спалахнула місткість з паливом на території порту у місті Приморськ. Тамтешня влада визнала пожежу.
Губернатор області Олександр Дрозденко підтвердив факт атаки та заявив, що нібито від початку нальоту протиповітряна оборона над регіоном знищила вже пів сотні безпілотників. Може й так, але факт і у тім, що дронам вдалося прорватися до стратегічного об'єкта.
Варто знати: Приморськ – ключовий вузол Балтійської трубопровідної системи з пропускною здатністю до 75 мільйонів тонн нафти на рік. Удар по цьому об'єкту одразу б'є й по нафтових експортних доходах Росії.
Де гриміли вибухи у Росії раніше?
22 березня в Уфі сталася пожежа у районі НПЗ "Башнефть". Росіяни заявили про знищення десятків українських безпілотників у різних регіонах, зокрема у Московській, Брянській та інших областях.
Трохи раніше Сили оборони України атакували аеродром "Енгельс-2" та об'єкти в Саратові. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповідав 24 Каналу, що ця операція була досить успішною.