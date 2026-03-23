Там розташований один із найбільших експортних нафтових терміналів Росії на Балтиці. 24 Канал розповідає, що відомо на цей момент.

Атака БпЛА на російський Приморськ 23 березня: що відомо?

Унаслідок масованої атаки безпілотників на Ленінградську область у Росії, що триває вже багато годин з вечора 22 березня, спалахнула місткість з паливом на території порту у місті Приморськ. Тамтешня влада визнала пожежу.

Губернатор області Олександр Дрозденко підтвердив факт атаки та заявив, що нібито від початку нальоту протиповітряна оборона над регіоном знищила вже пів сотні безпілотників. Може й так, але факт і у тім, що дронам вдалося прорватися до стратегічного об'єкта.

Ураження нафтового термінала у Приморську: дивіться відео очевидців

Варто знати: Приморськ – ключовий вузол Балтійської трубопровідної системи з пропускною здатністю до 75 мільйонів тонн нафти на рік. Удар по цьому об'єкту одразу б'є й по нафтових експортних доходах Росії.

