Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зауважив 24 Каналу, що було правильно поставлене завдання, а операція – досить успішна. Зокрема, був атакований аеродром "Енгельс-2".

"Там розміщений аеродром "Енгельс-2", з якого стартують Ту-95, Ту-160, нас обстрілюють Х-101 та Х-555. Там розміщена тактична авіація, яку росіяни перекинули з Воронезького та Борисоглібського аеродрому за 600 кілометрів. Але вони встигають дійти, виконати бойове завдання і по нашій території з Енгельса", – сказав він.

Які наслідки атаки?

Роман Світан розповів, що на аеродромі "Енгельс-2" пошкоджене технічне обладання. Є ураження літаків. Була спроба зупинити нафтопереробний завод у Саратові.

Цьому заводу майже 100 років. Але він переробляє не один мільйон тонн нафти, виробляє велику кількість палива. Це законна військова ціль,

– підкреслив військовий експерт.

Є база "Кристалл", яка використовується аеродромом "Енгельс" як склад паливно-мастильних матеріалів. Туди також був завданий удар.

