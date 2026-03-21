Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заметил 24 Каналу, что была правильно поставлена задача, а операция – достаточно успешная. В частности, был атакован аэродром "Энгельс-2".
"Там размещен аэродром "Энгельс-2", с которого стартуют Ту-95, Ту-160, нас обстреливают Х-101 и Х-555. Там размещена тактическая авиация, которую россияне перебросили из Воронежского и Борисоглебского аэродрома за 600 километров. Но они успевают дойти, выполнить боевую задачу и по нашей территории с Энгельса", – сказал он.
Какие последствия атаки?
Роман Свитан рассказал, что на аэродроме "Энгельс-2" повреждено техническое оборудование. Есть поражение самолетов. Была попытка остановить нефтеперерабатывающий завод в Саратове.
Этому заводу почти 100 лет. Но он перерабатывает не один миллион тонн нефти, производит большое количество топлива. Это законная военная цель,
– подчеркнул военный эксперт.
Есть база "Кристалл", которая используется аэродромом "Энгельс" как склад горюче-смазочных материалов. Туда также был нанесен удар.
Взрывы в России 21 марта: что известно?
В ночь на 21 марта российские объекты подверглись массированным воздушным ударам. Беспилотники атаковали различные регионы России. По данным вражеского минобороны, якобы было уничтожено 283 дрона в 15 регионах.
В частности, над Саратовом и Энгельсом активно работала российская противовоздушная оборона. Местные власти закрывали аэропорты Саратова, а еще и Самары, Пензы, Волгограда и Ульяновска. Заявляют о повреждении инфраструктуры. Пострадавших якобы нет.
В Генштабе сообщили, что Силы обороны ударили по нефтеперерабатывающему заводу в Саратове. В результате атаки была повреждена установка вторичной переработки нефти и вертикальный резервуар РВС-10000. Масштабы нанесенного ущерба уточняются.