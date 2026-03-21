Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан заметил 24 Каналу, что была правильно поставлена задача, а операция – достаточно успешная. В частности, был атакован аэродром "Энгельс-2".

"Там размещен аэродром "Энгельс-2", с которого стартуют Ту-95, Ту-160, нас обстреливают Х-101 и Х-555. Там размещена тактическая авиация, которую россияне перебросили из Воронежского и Борисоглебского аэродрома за 600 километров. Но они успевают дойти, выполнить боевую задачу и по нашей территории с Энгельса", – сказал он.

Какие последствия атаки?

Роман Свитан рассказал, что на аэродроме "Энгельс-2" повреждено техническое оборудование. Есть поражение самолетов. Была попытка остановить нефтеперерабатывающий завод в Саратове.

Этому заводу почти 100 лет. Но он перерабатывает не один миллион тонн нефти, производит большое количество топлива. Это законная военная цель,

– подчеркнул военный эксперт.

Есть база "Кристалл", которая используется аэродромом "Энгельс" как склад горюче-смазочных материалов. Туда также был нанесен удар.

