В то же время в ряде областей сообщают о взрывах, пожарах и ограничении работы аэропортов. Об этом сообщают росСМИ.

Смотрите также Прекратила ли Украина атаки на российские НПЗ: ответ Зеленского

Что известно об атаках в разных регионах России?

В России заявили о массированной атаке беспилотников в ночь на 21 марта. По данным российского Минобороны, с 23:00 до 7:00 силы ПВО якобы перехватили и уничтожили 283 дрона самолетного типа. Речь идет об атаках сразу на несколько регионов, в частности центральную часть страны и Поволжье.

Ростовская область подверглась одной из самых масштабных атак – по заявлениям местных властей, там якобы отбили около 90 беспилотников. Речь идет об ударах по Чертковскому, Миллеровскому, Тарасовскому, Боковскому, Милютинскому, Шолоховскому, Кашарскому, Красносулинскому и Каменскому районам.

У Калужской области сообщили об уничтожении 24 дронов в ряде районов, в частности Барятинском, Боровском, Дзержинском, Жуковском, Кировском, Малоярославецком, Мещовском, Мосальском, Сухиницком и Юхновском округах, а также вблизи Калуги и Обнинска.

Смоленская область, по заявлениям властей, подверглась атаке по меньшей мере 20 беспилотников, которые якобы были сбиты силами ПВО.

У Рязанской области также сообщили о сбитии одного дрона. У Воронежской области заявили об уничтожении семи беспилотников в четырех районах.

У Самарской области местные жители сообщали о серии взрывов в Тольятти – по их словам, раздалось от 6 до 8 мощных звуков, а после этого возник пожар в одном из районов города.

На подлете к Москве сбито уже 50 вражеских БПЛА. Также атаки фиксировались в Брянской, Курской, Белгородской, Волгоградской, Тульской, Саратовской областях, Татарстане, временно оккупированном Крыму.

Каковы были последствия?

В большинстве регионов российские власти заявляют об отсутствии пострадавших и значительных разрушений, однако эти данные требуют независимого подтверждения.

В то же время в Саратове сообщают о повреждении жилых домов – в нескольких из них выбиты окна. По предварительным данным, два человека обратились за медицинской помощью.

В Самарской области после взрывов зафиксировали пожар, однако официальной информации о последствиях пока нет.

Из-за угрозы атак в ряде аэропортов вводили ограничения. В частности, временно ограничивали работу аэропорта Шереметьево, а также вводили и отменяли ограничения в Самаре, Ульяновске и Чебоксарах.

Сейчас независимого подтверждения большинства заявлений о масштабах атак нет, а полная картина последствий еще уточняется.

Обстрел России: последние новости