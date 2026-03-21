Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про удар по НПЗ в Росії?

У Генштабі ЗСУ проінформували, що Україна вдарила по об'єктах Саратовського НПЗ. Попередньо, внаслідок ударів було пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

Зазначається, що це підприємство займається переробкою нафти та виробництвом пально-мастильних матеріалів. Далі їх використовує російська армія.

Масштаби завданих збитків уточнюються,
– додали у Генштабі.

Цікаво те, що Саратовський НПЗ – один з найстаріших заводів з переробки нафти у Росії. Станом на 2023 рік там перероблювали 4,8 мільйона тонн сировини.

Нещодавні успішні атаки на Росію і ТОТ

  • Неспокійна ніч 21 березня видалась також в Енгельсі, Тольятті та окупованому Криму. Через атаку дронів подекуди у Росії призупиняли роботу аеропортів, а в Тольятті могло палати азотне підприємство.

  • Загалом російське міноборони заявило, що цієї атаки їхня ППО нібито знешкодила понад 280 БпЛА. Десятки з них начебто збили біля Москви.

  • Напередодні росіяни жалілись на вибухи біля хімзаводу "Азот" у Невинномиську. Ймовірно, там ворог виготовляв речовини для подальшого виробництва артилерійських снарядів.