Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Що відомо про удар по НПЗ в Росії?

У Генштабі ЗСУ проінформували, що Україна вдарила по об'єктах Саратовського НПЗ. Попередньо, внаслідок ударів було пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

Зазначається, що це підприємство займається переробкою нафти та виробництвом пально-мастильних матеріалів. Далі їх використовує російська армія.

Масштаби завданих збитків уточнюються,

– додали у Генштабі.

Цікаво те, що Саратовський НПЗ – один з найстаріших заводів з переробки нафти у Росії. Станом на 2023 рік там перероблювали 4,8 мільйона тонн сировини.

