Про це пише телеграм-канал Exilenova+.

Що відбувалося в Уфі 22 березня?

Зранку 22 березня росіяни писали про пожежу в районі Башнефть НПЗ в Уфі. Місцеві заявляли про чисельні автоматні черги та вибухи в промзоні.

У мережі також поширили фото, де видно стовп диму поблизу нафтопереробного заводу росіян.



Пожежа в Уфі вранці 22 березня / Фото Exilenova+

Цікаво, що Башнефть НПЗ розташований за понад 1 200 кілометрів від кордонів України у Луганській області. Це підприємство неодноразово атакували й у 2025 році.

Де розташований Башнефть НПЗ: дивіться на карті

Де ще було неспокійно в Росії вночі?

А під ніч 21 березня в районі Клінців у Брянській області. За словами місцевих мешканців, там щось активно детонувало та вибухало.

Неспокійний вечір у Клінцях 21 березня / Відео Exilenova+

У мережі також з'явилися відео із "світлове шоу", яке бачили росіяни у Клінцях.

"Світлове шоу" у Брянській області Росії / Відео Exilenova+

Зранку 22 березня міноборони Росії написало, що протягом ночі чергові засоби ППО "перехопили та знищили 25 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу" над територіями Московського регіону, Володимирської, Бєлгородської, Курської, Тульської, Рязанської, Ростовської, Воронезької, Брянської областей та над акваторією Чорного моря.

До речі, військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів в етері 24 Каналу, що цілями Deep Strike дуже часто стає все дотичне до виробництва систем ППО. Також за словами експерта, Україна атакує ворожу залізницю, яку використовують для транспортування палива, особового складу, техніки.

