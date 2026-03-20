Як розповів 24 Каналу військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний, нам варто різрізяти Middle Strike і Deep Strike, тобто удари на різні відстань. Кожна така атака має свою ціль.

Які цілі пріоритетні для України?

Якщо говорити про Middle Strike, то основна ціль для них – системи ППО. Ми багато чуємо про ураження ЗРК "Тор", РЛС, систем С-300, С-400. Уже відомо про знищення РЛС, яка могла бачити літаки на відстані до 200 кілометрів. Всі ці цілі є пріоритетом.

Так Україна "очищує" тимчасово окуповані території від цих систем. Відповідно наші удари на більшу глибину будуть значно успішнішими. Так ми створюємо собі коридор,

– підкреслив військовий експерт.

Щодо Deep Strike, то їхніми цілями дуже часто стає все дотичне до виробництва систем ППО. Можна згадати завод у Брянску. Зокрема там виробляли електроніку для ракет С-300, С-400.

Важливо! Мовиться про ураження заводу "Кремній Ел", який відповідав за виготовлення мікроелктроніки. Підприємство атакували крилатими ракетами Storm Shadow. Авіаексперт Анатолій Храпчинський зауважив, що росіяни ще довго не зможуть використовувати завод. Більшість станків не вдасться відновити чи купити, це означатиме зупинку виробництва озброєння.

Українські безпілотники щоночі летять на 150 – 200 кілометрів. Зрозуміло, що йде конвертація, наприклад, на дрони, які раніше використовували для Deep Strike, ставлять більші боєголовки, менші бензобаки, і вони летять на відстань до 200 кілометрів. Хоча раніше летіли до 1000. Також на них змінюють системи навігації і такими безпілотниками завдають ударів.

Окрім об'єктів ВПК, останнім часом Україна атакує ворожу залізницю, яку використовують для транспортування палива, особового складу, техніки. Робиться все, щоб зупинити Росію,

– наголосив Павло Нарожний.

Окремо можна сказати про роботу наших партизанів. Вони постійно спалюють релейні шафи, які важливі для залізниці.

Як Україна намагається діяти на випередження?

З настанням тепла очікується посилення наступу, тому вже зараз Сили оборони намагаються діяти швидко, щоб зупинити росіян. Одним з методів для цього є удари по території ворога.

Наступ – це не тільки велика кількість особового складу. Зазвичай, наступ починається з важких артилерійських обстрілів, тобто сперше треба "пропалити" нашу оборону, там, де потім спробують наступати,

– пояснив військовий експерт.

Крім цього, ворогу потрібно підвозити їжу, боєприпаси, особовий склад. Все це передбачає використання великої кількості паливо-мастильних матеріалів, а саме по них зараз завдають удару.

Ми можемо простежити, що спершу Сили оборони знищують обєкти у далекому тилу, наприклад, великі нафтобази, НПЗ, а чим ближче до лінії фронту, тим "дрібніші" стають цілі: склади, техніка, зброя.

Яких ударів завдала Україна ворогу?