Там расположен один из крупнейших экспортных нефтяных терминалов России на Балтике. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.

Атака БпЛА на российский Приморск 23 марта: что известно?

В результате массированной атаки беспилотников на Ленинградскую область в России, продолжающейся уже много часов с вечера 22 марта, вспыхнула емкость с топливом на территории порта в городе Приморск. Местные власти признали пожар.

Губернатор области Александр Дрозденко подтвердил факт атаки и заявил, что якобы с начала налета противовоздушная оборона над регионом уничтожила уже полсотни беспилотников. Может и так, но факт и в том, что дронам удалось прорваться к стратегическому объекту.

Поражение нефтяного терминала в Приморске: смотрите видео очевидцев

Стоит знать: Приморск – ключевой узел Балтийской трубопроводной системы с пропускной способностью до 75 миллионов тонн нефти в год. Удар по этому объекту сразу бьет и по нефтяным экспортным доходам России.

