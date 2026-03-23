Там расположен один из крупнейших экспортных нефтяных терминалов России на Балтике. 24 Канал рассказывает, что известно на данный момент.
Атака БпЛА на российский Приморск 23 марта: что известно?
В результате массированной атаки беспилотников на Ленинградскую область в России, продолжающейся уже много часов с вечера 22 марта, вспыхнула емкость с топливом на территории порта в городе Приморск. Местные власти признали пожар.
Губернатор области Александр Дрозденко подтвердил факт атаки и заявил, что якобы с начала налета противовоздушная оборона над регионом уничтожила уже полсотни беспилотников. Может и так, но факт и в том, что дронам удалось прорваться к стратегическому объекту.
Стоит знать: Приморск – ключевой узел Балтийской трубопроводной системы с пропускной способностью до 75 миллионов тонн нефти в год. Удар по этому объекту сразу бьет и по нефтяным экспортным доходам России.
Где гремели взрывы в России раньше?
22 марта в Уфе произошел пожар в районе НПЗ "Башнефть". Россияне заявили об уничтожении десятков украинских беспилотников в разных регионах, в частности в Московской, Брянской и других областях.
Немного ранее Силы обороны Украины атаковали аэродром "Энгельс-2" и объекты в Саратове. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказывал 24 Каналу, что эта операция была достаточно успешной.