Однако к этому Россия будет готова после завершения войны в Украине. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан озвучил 24 Каналу мнение, что для движения на страны Балтии нужно развернуть войско на минимум 300 тысяч человек.

Когда Россия может начать наступление на страны Балтии?

Роман Свитан отметил, что оккупанты вложили десятки миллиардов рублей для создания Московского и Ленинградского округов не просто так. Это место размещения будущих дивизий армий, которые будут разворачиваться в определенные наступательные порядки, в частности, для контроля определенной территории. Это говорит о том, что у врага есть план военного захвата стран Балтии.

Эта стратегическая перспектива у россиян сейчас есть. Они ее лелеют, вкладывают туда десятки миллиардов. Готовность на движение в страны Балтии у россиян будет. Но только после того, как они завершат операцию на нашем театре военных действий. Потому что для движения на страны Балтии нужно развернуть минимум 300 тысяч,

– объяснил военный эксперт.

По его словам, не все 300 тысяч военных будут наступать. Их нужно развернуть, но наступать будет примерно до сотни тысяч. Потому что 2/3 должны находиться в тылу, обеспечивать движение войск. Захватчики могут перебросить их только из Украины.

Однако в ближайшее время россияне могут начать в странах Балтии внутреннее расшатывание, как это было в Крыму, Донецке и Луганске в 2014 году. Поэтому как только начнутся вопросы, связанные с русским языком, который якобы притесняют в странах Балтии – это начало гибридной войны. Спецслужбам этих государств нужно четко на это реагировать.

Почему Россия не нападет на НАТО?

Британский писатель и аналитик Кир Джайлз предположил, что Россия не начнет открытую атаку против одной страны НАТО, пока не будет абсолютно уверена, что США не отреагируют. Возможно, до этого момента еще не дошли несмотря на все сигналы, которые посылали Штаты.

Несмотря на готовность Штатов не обращать внимания на то, каким образом Россия предоставляет разведданные и тактическую поддержку для поражения и убийства американских военных и атак на их объекты. В Кремле все еще может не быть полной уверенности в том, что США останутся в стороне, если Россия действительно нападет на члена Альянса,

– считает он.

