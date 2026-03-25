Про це повідомляє Національна поліція України.
Дивіться також На Миколаївщині староста села застрелив помічницю на роботі
Що відомо про стрілянину в поліцейських в Одесі?
У поліції зазначили, що в Одесі водій авто відкрив стрілянину по патрульних поліцейських. Подія сталася під час перевірки правоохоронцями документів у чоловіка.
Унаслідок стрілянини двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень. Наразі їм надається необхідна медична допомога,
– наголосили у Нацполіції.
Для затримання чоловіка введено спеціальну поліцейську операцію. Відомо, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації.
"На місці працює слідчо-оперативна група та інші профільні служби. Детальніша інформація буде надана згодом", – зауважили поліцейські.
До цього одеські телеграм-канали писали, що в поліцейських стріляли невідомі з білого жигуля. Також у мережі ширилися відео з місця події.
Місце стрілянини в Одесі ввечері 25 березня: дивіться відео