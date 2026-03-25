Що відомо про стрілянину в поліцейських в Одесі?

У поліції зазначили, що в Одесі водій авто відкрив стрілянину по патрульних поліцейських. Подія сталася під час перевірки правоохоронцями документів у чоловіка.

Унаслідок стрілянини двоє патрульних зазнали вогнепальних поранень. Наразі їм надається необхідна медична допомога,

– наголосили у Нацполіції.

Для затримання чоловіка введено спеціальну поліцейську операцію. Відомо, що він перебуває у розшуку за ухилення від мобілізації.

"На місці працює слідчо-оперативна група та інші профільні служби. Детальніша інформація буде надана згодом", – зауважили поліцейські.

До цього одеські телеграм-канали писали, що в поліцейських стріляли невідомі з білого жигуля. Також у мережі ширилися відео з місця події.

Місце стрілянини в Одесі ввечері 25 березня: дивіться відео