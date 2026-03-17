На місце одразу виїхали правоохоронці та затримали старосту. Про це повідомили в поліції.

Що відомо про вбивство?

Трагічна подія сталася 17 березня в одному з сіл Баштанського району Миколаївської області. В поліції зазначили, що староста одного з сіл посварився зі своєю помічницею прямо в приміщенні старостату.

Під час конфлікту чоловік дістав мисливську рушницю та вистрелив у жінку, яка загинула на місці від отриманого поранення.

До будівлі старостату одразу прибуло керівництво, а також слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та оперативники карного розшуку. Правоохоронці затримали чоловіка на місці злочину та вилучили зброю, яку він використав для скоєння вбивства.

Наразі поліція проводить комплекс першочергових слідчих дій, щоб з'ясувати всі обставини трагедії та мотиви вчинку.

Нагадаємо, що у грудні 2023 року на Закарпатті депутат прямо під час засідання сільради підірвав гранати. Його засудили до довічного ув’язнення за терористичний акт, який призвів до загибелі людей. Зловмисник заздалегідь готував теракт та зберіг вдома осколкові гранати.

