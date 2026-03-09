9 березня стало відомо, що стрільця затримано. Ним виявися 44-річний військовослужбовець. Про це повідомляє поліція.
Що відомо про стрілянину у Шевченківському районі?
Інцидент трапився близько 16:30 на вулиці Гайдамацькій. Між військовим і 41-річним місцевим мешканцем виник конфлікт. Перший здійснив кілька пострілів в сторону опонента з травматичної зброї, влучивши йому в ділянку живота.
У потерпілого медики діагностували вогнепальні поранення черевної порожнини.
Наразі він перебуває під наглядом лікарів, загрози його життю немає.
Пізніше правоохоронці встановили місце перебування стрільця та затримали його. У чоловіка вилучили предмет, схожий на зброю травматичної дії. Її відправили на експертизу.
Відомо, що на момент стрілянини військовий перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею хуліганствою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Стрілянина у Шевченківському районі Львова / Фото поліція
Останні новини про стрілянину в Україні
7 березня увечері у мікрорайоні Дубове в Хмельницькому військовослужбовець у стані алкогольного сп'яніння відкрив стрілянину з балкону 9‑го поверху, випустивши близько 90 патронів. Поліція оперативно затримала його, відкрито кримінальне провадження за хуліганство, розслідування триває.
На Буковині водій намагався втекти від поліції. Правоохоронців були змушені застосувати табельну зброю. Порушником виявився 41-річний чоловік, який перебуває у розшуку за ухилення від призову.
У Луцьку 24 лютого під час проведення заходів оповіщення невідомий чоловік почав стріляти по військовослужбовцям ТЦК. Нападник здійснив кілька пострілів, але ніхто не постраждав.