9 березня стало відомо, що стрільця затримано. Ним виявися 44-річний військовослужбовець. Про це повідомляє поліція.

Що відомо про стрілянину у Шевченківському районі?

Інцидент трапився близько 16:30 на вулиці Гайдамацькій. Між військовим і 41-річним місцевим мешканцем виник конфлікт. Перший здійснив кілька пострілів в сторону опонента з травматичної зброї, влучивши йому в ділянку живота.

У потерпілого медики діагностували вогнепальні поранення черевної порожнини.

Наразі він перебуває під наглядом лікарів, загрози його життю немає.

Пізніше правоохоронці встановили місце перебування стрільця та затримали його. У чоловіка вилучили предмет, схожий на зброю травматичної дії. Її відправили на експертизу.

Відомо, що на момент стрілянини військовий перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Затриманому вже повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею хуліганствою. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Стрілянина у Шевченківському районі Львова / Фото поліція

