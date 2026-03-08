Про це повідомляє поліція Львівської області.

Що відомо про стрілянину у Львові 8 березня?

У поліції зазначили, що 8 березня на спецлінію 102 надійшло повідомлення по стрілянину на вулиці Гайдамацькій у Шевченківському районі міста.

Попередньо відомо, що між двома чоловіками стався конфлікт, внаслідок чого один із них здійснив кілька пострілів у бік опонента. Потерпілого госпіталізували,

– йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські вживають заходів із затримання стрілка. На місці події працюють профільні служби.

До цього у мережі писали, що нібито чули звуки вибухів в районі вулиць Замарстинівської та Гайдамацької. Ймовірно, це були звуки від стрілецької зброї.

