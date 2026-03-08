У місті Лева акція відбувалася біля театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. Кілька десяток жінок з банерами у руках вигукували різні гасла. Серед них: "Ні – традиції, руйнації, так – євроінтеграції".
Дивіться також "Важко думати про жіночність, коли ти вся в багнюці на фронті": що насправді означає 8 Березня та як його спотворила радянщина
Що відомо про сутички біля театру Крушельницької?
У мережі поширюють кадри з місця події. Можна побачити, що біля театру було багато поліції.
Акція жінок на 8 березня у Львові: дивіться відео
Мирний мітинг біля опери у Львові: дивіться відео
Також у мережі з'явилося відео, на якому гурт невідомих чоловіків у чорних масках намагалися кинути у натовп жінок похоронний вінок. На заваді їм стали правоохоронці.
Невідомі прийшли на акцію жінок з похоронним вінком: дивіться відео
Також є відео, на якому зафіксовані сутички поліції з невідомими чоловіками.
Сутички з правоохоронцями біля театру опери і балету: дивіться відео
Зауважимо, що мирні акції жінок також проходять у Києві та Одесі. Вони намагаються привернути увагу до:
- перегляду законопроєкту про новий Цивільний кодекс і не ухвалювати його в нинішньому вигляді;
- захисту прав жінок-військовослужбовиць;
- підтримки жінок – військових і цивільних – які перебувають у російському полоні.
Як у Львові проходила жіноча акція: дивіться відео
