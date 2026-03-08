В городе Льва акция проходила возле театра оперы и балета имени Соломии Крушельницкой. Несколько десятков женщин с баннерами в руках выкрикивали различные лозунги. Среди них: "Нет – традиции, разрушению, да – евроинтеграции".
Что известно о столкновениях возле театра Крушельницкой?
В сети распространяют кадры с места происшествия. Можно увидеть, что возле театра было много полиции.
Также в сети появилось видео, на котором группа неизвестных мужчин в черных масках пытались бросить в толпу женщин похоронный венок. На пути им стали правоохранители.
Также есть видео, на котором зафиксированы столкновения полиции с неизвестными мужчинами.
Заметим, что мирные акции женщин также проходят в Киеве и Одессе. Они пытаются привлечь внимание к:
- пересмотру законопроекта о новом Гражданском кодексе и не принимать его в нынешнем виде;
- защите прав женщин-военнослужащих;
- поддержке женщин – военных и гражданских – которые находятся в российском плену.
