Об этом сообщили в пресс-службе полиции столицы.
Что известно о задержании правонарушителя?
В четверг, 5 марта правоохранители установили личность нарушителя, который устроил танцы с музыкой на территории Народного мемориала павшим защитникам на Майдане Независимости в Киеве.
Им оказался 40-летний иностранец, который уже длительное время проживает в Украине. Его разыскали участковые офицеры Шевченковского управления полиции. Правоохранители составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве.
Кроме того, полицейские обратились в Государственную миграционную службу с инициативой запретить этому иностранцу въезд в Украину в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, недавно похожим позорно поведением отличился 37-летний киевлянин, который сейчас находится в СЗЧ. 26 февраля мужчина распространил в сети видео, на котором посмеялся над мемориалом погибшим воинам на Майдане Независимости – он громко смеялся и требовал убрать украинскую символику, которую установили как память о павших воинах.
Случались ли раньше подобные случаи?
15 февраля на кладбище в Черкассах мужчина на авто заехал в сектор воинских захоронений – машина летела по лужам на высокой скорости, разбрызгивая грязь по могилам павших защитников. Впоследствии нарушитель вышел и напал с кулаками на отца погибшего воина, а мать обругал.
Летом 2024 года мужчина разгромил более 70 могил военных и гражданских на кладбище в Винницкой области. Он сломал плиты, кресты, разбил рамки с фото павших воинов, сорвал флаги.
В декабре 2024 года в Житомирской области мужчина обокрал могилы военных. После его преступления родственники погибших воинов сообщили, что на могилах страшный беспорядок – исчезли флаги, лампадки и памятные вещи. Полиция установила личность правонарушителя за несколько часов.