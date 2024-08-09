Утром 9 августа полиция получила сообщение о надругательстве над захоронениями на кладбище в городе Ильинцы. Неизвестный повредил более 70 мест захоронений, как гражданских, так и военных.

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Разбивал фото и срывал флаги

Правонарушитель ломал надгробные плиты, кресты, разбивал рамки с фото похороненных, срывал флаги и флагштоки. В течение часа мужчина был задержан в местном парке.

Объяснить мотивы поступка мужчина не смог. Убеждает, что не помнит что произошло, поскольку был в состоянии опьянения.

Сейчас следователи назначили ряд экспертиз, в частности судебно-психиатрическую, которая должна определить вменяемость задержанного. Начато производство по факту надругательства над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.

За такое преступление предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы.

Оскверненные захоронения в Ильинцах / Фото Нацполиция

Напомним, что в Киеве задержали женщину, которая повредила могилы "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко.