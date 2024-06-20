Сейчас с правонарушительницей продолжаются первоочередные следственные действия, ей готовится сообщение о подозрении. Согласно соответствующей санкции статьи, женщине грозит до 5 лет лишения свободы.

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Женщину, что поиздевалась над могилами, задержали

Полиция Киева задержала 60-летнюю женщину, которую разыскивали за надругательство над могилами защитников. Речь идет о Дмитрии Коцюбайло с позывным "Да Винчи", Андрее Пильщикове с позывным "Джус", а также Павле Петриченко. По состоянию на сейчас ею работают правоохранители.

Женщина причастна к погрому на могилах воинов / Фото прокуратуры

На видео, которое опубликовала парамедик и военнослужащая спецподразделения ВСУ "Волки Да Винчи" Алина Михайлова, видно, что на могилах защитников изуродованы фото, вырваны цветы и обрисованы флаги. Кроме этого, на мемориале-триптихе "Иловайск. ДАП. Дебальцево" разбиты лампадки.

Защитница отметила, что на кладбище нужен общественный пост, ведь охрана возле церкви не может проконтролировать полностью всю территорию.

Напомним, что прокуратура уже открыла уголовное производство по факту надругательства над могилами защитников Украины.

Защитники, над чьими могилами совершили надругательство

Дмитрий "Да Винчи" Коцюбайло – командир батальона "Волки Да Винчи". Погиб в бою под Бахмутом 7 марта 2023 года. Военный присоединился к силам сопротивления российскому вторжению еще в 2014-м, когда ему было 18 лет. Коцюбайло является первым добровольцем, который прижизненно получил звание Героя.

Пилот Андрей "Джус" Пильщиков погиб 25 августа 2023 года в Житомирской области из-за столкновения двух украинских самолетов. Служил летчиком истребителя МиГ-29 в составе 40-й бригады тактической авиации. "Джус" был одним из так называемых "Призраков Киева".

Павел Петриченко умер 15 апреля 2024 года в Донецкой области во время выполнения боевого задания. Петриченко воевал в составе 59 отдельной мотопехотной бригады. Освобождал Херсонскую область, затем защищал Донбасс. Он не дождался своего 32-летия всего один день.