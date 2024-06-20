Наразі зі правопорушницею тривають першочергові слідчі дії, їй готується повідомлення про підозру. Згідно з відповідною санкцією статті, жінці загрожує до 5 років позбавлення волі.

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Жінку, що познущалася з могил, затримали

Поліція Києва затримала 60-річну жінку, яку розшукували за наругу над могилами захисників. Йдеться про Дмитра Коцюбайла с позивним "Да Вінчі", Андрія Пільщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка. Станом на зараз нею працюють правоохоронці.

Жінка що причетна до погрому на могилах воїнів / фото прокуратури

На відео, яке опублікувала парамедикиня та військовослужбовиця спецпідрозділу ЗСУ "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова, видно, що на могилах захисників понівечені фото, вирвані квіти та обмальовані прапори. Окрім цього, на меморіалі-триптиху "Іловайськ. ДАП. Дебальцеве" розбиті лампадки.

Захисниця наголосила, що на кладовищі потрібен громадський пост, адже охорона біля церкви не може проконтролювати повністю всю територію.

Нагадаємо, що прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за фактом наруги над могилами захисників України.

Захисники, над чиїми могилами здійснили наругу

Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло – командир батальйону "Вовки Да Вінчі". Поліг у бою під Бахмутом 7 березня 2023 року. Військовий долучився до сил опору російському вторгненню ще у 2014-му, коли йому було 18 років. Коцюбайло є першим добровольцем, який прижиттєво отримав звання Героя.

Пілот Андрій "Джус" Пільщиков загинув 25 серпня 2023 року у Житомирській області через зіткнення двох українських літаків. Служив льотчиком винищувача МіГ-29 у складі 40-ї бригади тактичної авіації. "Джус" був одним з так званих "Привидів Києва".

Павло Петриченко помер 15 квітня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання.Петриченко воював у складі 59 окремої мотопіхотної бригади. Звільняв Херсонщину, потім боронив Донбас. Він не дочекався свого 32-річчя всього один день.