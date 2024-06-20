Інцидент стався у ніч проти 20 червня. На відео, яке опублікувала парамедикиня та військовослужбовиця спецпідрозділу ЗСУ "Вовки да Вінчі" Аліна Михайлова, видно, що на могилах понівечені фото воїнів та обмальовані прапори.

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На Аскольдовій могилі відсутня охорона

Вандали, окрім могил полеглих за Україну Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка, також розбили лампадки на меморіалі-триптиху "Іловайськ. ДАП. Дебальцеве".

Сімʼї та друзі це відновлять... Хто це зробив – буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного,

– написала Аліна Михайлова.

Автор відео зазначає, що на кладовищі потрібен громадський пост, адже охорона біля церкви не може проконтролювати повністю всю територію.

Та й сама Аліна Михайлова уже звернулася до правоохоронних органів із проханням звернути увагу на цей інцидент та забезпечити на Аскольдовій могилі охорону. За її словами, робить вона уже це не вперше.

"Я зверталась рік тому. Звертаюсь і зараз", – зазначила парамедикиня.

Нагадаємо, що Дмитро "Да Вінчі" Коцюбайло поліг під Бахмутом 7 березня 2023 року. Він був одним із наймолодших Героїв України.

Пілот Андрій "Джус" Пільщиков загинув 25 серпня 2023 року у Житомирській області через зіткнення двох українських літаків. До слова, з його могили уже двічі невідомі викридали шефрони.

А Павло Петриченко помер 15 квітня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання. Він не дочекався свого 32-річчя всього один день.

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