Про обурливу крадіжку на кладовищі повідомила мама загиблого 21-річного захисника Мар’яна Колос. Назарій був наймолодшим оборонцем "Азовсталі". У 2022 році його звільнили із російського полону, а на початку травня він загинув у бою за Україну.

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Іграшкового собаку повернули

Сьогодні, 7 червня, мама "Грінки" повідомила, що на його могилу повернули іграшкового собаку.

Про це Мар’яна Колос написала у себе в інстаграмі.

Я щаслива! Я вимолила, викричала! Є моя собака! Їжте, пийте, я все дозволяю! Не чіпайте святого!

– написала мама полеглого воїна.

Нагадаємо, що напередодні жінка благала в інстаграмі повернути вкрадену річ. Ця іграшка була цінною для Назарія та його мами.