Про обурливу ситуацію повідомила мама загиблого воїна Мар’яна Колос. Вона поховала сина лише на початку травня, а за місяць із могили зникла його дитяча іграшка.

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Вкрали дитячу іграшку Назарія

За словами жінки, з могили її сина Назарія зник іграшковий собака. Іграшка була особливо цінною для нього та його мами.

"Я її купила йому на першу зарплату, коли Назар був маленький, ще 1,6 рочка. Я вимушена була йти на роботу, заробила зарплату в 700 гривень і купила собаку йому за 500 гривень. Всі були в шоковані, я працювала зранку до світанку, щоб прогодувати дитину", – поділилася спогадами Мар’яна Колос.

Вона просить, щоб іграшку її сина повернули на могилу.

Беріть їжу, пийте, що хочете робіть, навіщо собаку ви вкрали?

– написала у розпачі мама Назарія.

Жінка також звернулася до мера Вінниці Сергія Моргунова та голови Вінницької ОВА Сергія Борзова. Вона вимагає встановити камери відеоспостереження на Алеї Слави.

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