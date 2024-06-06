Про обурливу ситуацію повідомила мама загиблого воїна Мар’яна Колос. Вона поховала сина лише на початку травня, а за місяць із могили зникла його дитяча іграшка.
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Вкрали дитячу іграшку Назарія
За словами жінки, з могили її сина Назарія зник іграшковий собака. Іграшка була особливо цінною для нього та його мами.
"Я її купила йому на першу зарплату, коли Назар був маленький, ще 1,6 рочка. Я вимушена була йти на роботу, заробила зарплату в 700 гривень і купила собаку йому за 500 гривень. Всі були в шоковані, я працювала зранку до світанку, щоб прогодувати дитину", – поділилася спогадами Мар’яна Колос.
Вона просить, щоб іграшку її сина повернули на могилу.
Беріть їжу, пийте, що хочете робіть, навіщо собаку ви вкрали?
– написала у розпачі мама Назарія.
Жінка також звернулася до мера Вінниці Сергія Моргунова та голови Вінницької ОВА Сергія Борзова. Вона вимагає встановити камери відеоспостереження на Алеї Слави.
Що відомо про Назарія Гринцевича
- Побратими повідомили про загибель Назарія "Грінки" Гринцевича 7 травня 2024 року. Своє 21-річчя він зустрів за два місяці до смерті. Хлопець ще до свого повноліття таємно пройшов курс молодого бійця в "Азові", після якого там і залишився.
- Війну "Грінка" зустрів у Маріуполі. Він 3 місяці тримав оборону на "Азовсталі". Хлопець був одним із наймолодших військових, які обороняли фортецю. Там же він і зустрів своє 19-річчя та потрапив у полон до росіян. Тоді понад 2340 захисників за наказом вийшли з розбомбленого заводу та здалися окупантам.
- Повернувся він Назарій додому у межах великого обміну полоненими, що відбувся 21 вересня 2022 року. З полону тоді обміняли 215 українських військовослужбовців. Після звільнення "Грінка" разом із декількома друзями створив підрозділ "Контакт 12", де він був командиром взводу оптичних спостерігачів.
- Воїн загинув у стрілецькому бою поблизу Кремінної. Щоб провести в останню путь Героя, люди вишикувалися у живий коридор із прапорами та факелами.