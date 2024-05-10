Напередодні у Вінниці сотні містян зустріли полеглого у бою військового Назарія "Грінку" Гринцевича. Люди вишикувалися у живий коридор, щоб зустріти героя, якого везуть в останню путь. Зокрема, у живому коридорі майоріли українські стяги, а також прапори "Азову". Також деякі принесли факели, щоб ушанувати героя.

Дивіться також "Їжте кашу і любіть Україну": що відомо про загиблого на війні Назарія Гринцевича

У Вінниці прощаються з Героєм

Кореспонденти Суспільного повідомили, що вдень, 10 травня, на панахиду у Свято-Преображенський кафедральний собор прийшли друзі, рідні та побратими. Повідомлялося, що поховають Назарія на Алеї Слави на сабарівському кладовищі о 13:30.

У Вінниці попрощалися з Назарієм Гринцевичем / Фото Суспільне Вінниця

Назарій Гринцевич на псевдо "Грінка" три місяці разом з побратимами тримав оборону на "Азовсталі", після чого потрапив у полон. Понад 4 місяці його тримали в колонії окупованої так званої "днр". Відомо, що боєць був одним із наймолодших військових, які брали участь в обороні "Азовсталі".

Прощання з Назарієм Гринцевичем у Вінниці / Фото Суспільне Вінниця

В межах великого обміну полоненими, що відбувся 21 вересня 2022 року, Назарія Гринцевича разом з 215 українськими військовополоненими повернули додому. Після звільнення він разом із товаришами заснував підрозділ "Контакт 12". Там "Грінка" був командиром взводу оптичних спостерігачів.

Прощання з Назарієм Гринцевичем у Вінниці / Фото Суспільне Вінниця

Редакція 24 Каналу висловлює свої співчуття сім'ї та близьким загиблого захисника, який до останнього подиху боронив нашу державу. Вічна пам'ять!

Що відомо про смерть захисника

Назарій Гринцевич загинув 6 травня 2024 року. Відомо, що війну хлопець зустрів у Маріуполі. Назарій три місяці разом з побратимами утримував "Азовсталь". Свій 19-й день народження хлопець зустрів обороняючи місто від загарбників.

В інтерв'ю УП хлопець розповів, що на війні найголовніше – характер і мотивація. Для нього мотивація – приїжджати у вільне рідне місто.

Найбільша моя мотивація – коли я приїжджаю у рідну, вільну Вінницю, бачити, як діти граються на вулицях. Як молоді парочки можуть прогулятися у спокійні вечори,

– говорив він.

Назарій казав, що готовий на жертву, аби зробити свій вклад у перемогу.