Накануне в Виннице сотни горожан встретили павшего в бою военного Назария "Гринку" Гринцевича. Люди выстроились в живой коридор, чтобы встретить героя, которого везут в последний путь. В частности, в живом коридоре развевались украинские флаги, а также флаги "Азова". Также некоторые принесли факелы, чтобы почтить героя.

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В Виннице прощаются с Героем

Корреспонденты Общественного сообщили, что днем, 10 мая, на панихиду в Свято-Преображенский кафедральный собор пришли друзья, родные и собратья. Сообщалось, что похоронят Назария на Аллее Славы на Сабаровском кладбище в 13:30.

В Виннице попрощались с Назарием Гринцевичем / Фото Суспільне Вінниця

Назарий Гринцевич под псевдонимом "Гринка" три месяца вместе с собратьями держал оборону на "Азовстали", после чего попал в плен. Более 4 месяцев его держали в колонии оккупированной так называемой "днр". Известно, что боец был одним из самых молодых военных, которые принимали участие в обороне "Азовстали".

Прощание с Назарием Гринцевичем в Виннице / Фото Суспільне Вінниця

В рамках большого обмена пленными, состоявшегося 21 сентября 2022, Назария Гринцевича вместе с 215 украинскими военнопленными вернули домой. После освобождения он вместе с товарищами основал подразделение "Контакт 12". Там "Гринка" был командиром взвода оптических наблюдателей.

Прощание с Назарием Гринцевичем в Виннице / Фото Суспільне Вінниця

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования семье и близким погибшего защитника, который до последнего вздоха защищал наше государство. Вечная память!

Что известно о смерти защитника

Назарий Гринцевич погиб 6 мая 2024 года. Известно, что войну парень встретил в Мариуполе. Назарий три месяца вместе с собратьями удерживал "Азовсталь". Свой 19-й день рождения парень встретил обороняя город от захватчиков.

В интервью УП парень рассказал, что на войне самое главное – характер и мотивация. Для него мотивация – приезжать в свободный родной город.

Самая большая моя мотивация – когда я приезжаю в родную, свободную Винницу, видеть, как дети играют на улицах. Как молодые парочки могут прогуляться в спокойные вечера,

– говорил он.

Назарий говорил, что готов на жертву, чтобы сделать свой вклад в победу.