Назарий Гринцевич погиб 6 мая 2024 года. Самому молодому защитнику "Азовстали" на момент смерти был всего 21 год.

К теме Один из самых молодых защитников "Азовстали": погиб 21-летний Назарий "Гринка" Гринцевич

В Виннице "Гринку" встретили живым коридором

Журналисты "Мы-Украина" показали, как винничане встретили живым коридором "Гринку", которого везли в последний путь. На фото можно увидеть, что сотни людей выстроились, чтобы провести машину павшего военного.

В частности, в живом коридоре развевались украинские флаги, а также флаги "Азова". Также некоторые принесли факелы, чтобы почтить героя.

В Виннице живым коридором встретили Назария "Гринку" Гринцевича / Фото "Мы-Украина"

Когда машина проезжала по живому коридору, люди становились на колени, выражая свое глубокое уважение погибшему украинскому защитнику. Прощание с Назарием Гринцевичем должно состояться 10 мая на Аллее Славы в Виннице.

24 Канал выражает искренние соболезнования близким и знакомым павшего Героя.

Назарий был самым молодым защитником "Азовстали"

Проявляя героическую отвагу, Назарий Гринцевич вместе с собратьями почти три месяца мужественно защищал Мариуполь. Выполняя обязанности парамедика, он неутомимо спасал раненых. Однако впоследствии Гринцевич попал в плен к российским войскам и содержался там в течение четырех месяцев, прежде чем был освобожден.

Когда Назарий Гринцевич вернулся в Украину, то вместе со своими собратьями создал подразделение "Контакт 12". Гринцевич взял на себя роль командира взвода оптических наблюдателей в составе подразделения.

Побратимы "Гринки" из "Контакт 12" подчеркнули, что потери защитника для каждого из украинцев невозможно описать словами.

"Гринка" – бесстрашный участник уличной борьбы за Украину с малых лет, впоследствии – азовец, который прошел ожесточенные бои окруженного Мариуполя, получил ранения, прошел вражеский плен и вернулся в строй,

– говорится в заметке подразделения.

Побратимы отметили, что своей безграничной энергией и вдохновением Назарий Гринцевич вел за собой десятки и вдохновлял тысячи людей. И его пример вечно будет светить будущим поколениям.

Обратите внимание! Подробнее о биографии Назария "Гринки" Гринцевича вы можете прочитать в материале.