Кого повернули з полону 31 травня

Повертаємо додому 75 наших людей, які були в полоні росіян. Це рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні. 19 людей, які потрапили в полон з острову Зміїний, 10 оборонців Маріуполя і з "Азовсталі", українські військові, що потрапили в полон на різних напрямках,

– написав Андрій Єрмак.

Він подякував кожному з оборонців за службу, а цивільним – за віру в Україну. І підкреслив: задача держави – повернути всіх.

Обмін полоненими 31 травня 2024 / Фото Коордштабу

Це перший обмін з лютого, знову допомогли ОАЕ

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що обмін відбувся після тривалої перерви – вперше з лютого цього року.

Цей обмін полоненими – 52-й із початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі визволити з полону окупантів вдалося вже 3210 Захисників та Захисниць України, написали в Коордштабі.

В процесі брали активну участь Об'єднані Арабські Емірати. Ця країна допомагає нашій державі не вперше саме з обмінами.