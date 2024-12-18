Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця для "Української правди".

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Що відомо про авіакатастрофу Іл-76

Дмитро Лубінець заявив, що в день авіакатастрофи, 24 січня, був заздалегідь підготовлений обмін. Однак, за його словами, Україна досі не розуміє, що відбулося з літаком Іл-76: чи справді там були тіла, чи ні.

Омбудсмен додав, що уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова неодноразово заявляла, що Москва хоче передати тіла, а Україна нібито відмовляється. За словами Лубінця, ці заяви російської сторони не відповідають дійсності і Україна готова забрати тіла.

За останні два місяці у нас поліпшилась процедура репатріації тіл з обох боків. Достатньо велику кількість наших загиблих російська сторона передала українській, але чи можу я ствердно сказати, що нам передали тіла з Іл-76, поки не буде проведена експертиза? Ні,

– сказав Дмитро Лубінець.

Він також висловив сподівання, що влада зможе відповісти українському суспільству на це запитання за місяць – два.

До слова, раніше в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими також підтвердили, що під час останніх репатріацій з Росії до України прибули останки, що потребують додаткової ідентифікації.