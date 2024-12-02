Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Дмитра Лубінця.

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Що Лубінець відповів на закиди Москалькової

Вкотре дізнаюся про опубліковані російською уповноваженою з прав людини списки українських військовополонених, яких нібито не погоджуються забирати додому. Вкотре спростовую цю інформацію і підтверджую готовність України забрати усіх своїх громадян із полону та незаконного утримання! Російські методи залишаються незмінними і як завжди цинічними стосовно тих людей, які чекають повернення додому своїх Захисників!

– написав він.

Омбудсмен наголосив: Україна не затягує і не затягувала із здійсненням обмінів. Київ заявив про готовність до репатріації тяжкопоранених та тяжкохворих полонених, створивши змішану медичну комісію.

"А сторона, яка дійсно не зацікавлена у поверненні та реалізації обмінів, досі ігнорує створення такої комісії!" – додав Лубінець.

Зверніть увагу! Зі схожими звинуваченнями наприкінці листопада виступила Марія Захарова. Тоді також фігурувала цифра 630. Андрій Юсов пояснив, що вона означає.