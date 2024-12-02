Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Дмитрия Лубинца.

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Что Лубинец ответил на упреки Москальковой

В который раз узнаю об опубликованных российской уполномоченной по правам человека списках украинских военнопленных, которых якобы не соглашаются забирать домой. В который раз опровергаю эту информацию и подтверждаю готовность Украины забрать всех своих граждан из плена и незаконного содержания! Российские методы остаются неизменными и как всегда циничными в отношении тех людей, которые ждут возвращения домой своих Защитников!

– написал он.

Омбудсмен подчеркнул: Украина не затягивает и не затягивала с осуществлением обменов. Киев заявил о готовности к репатриации тяжелораненых и тяжелобольных пленных, создав смешанную медицинскую комиссию.

"А сторона, которая действительно не заинтересована в возвращении и реализации обменов, до сих пор игнорирует создание такой комиссии!" – добавил Лубинец.

Обратите внимание! С похожими обвинениями в конце ноября выступила Мария Захарова. Тогда также фигурировала цифра 630. Андрей Юсов объяснил, что она означает.