О возмутительной краже на кладбище сообщила мама погибшего 21-летнего защитника Марьяна Колос. Назарий был самым молодым защитником "Азовстали". В 2022 году его освободили из российского плена, а в начале мая он погиб в бою за Украину.

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Игрушечную собаку вернули

Сегодня, 7 июня, мама "Гринки" сообщила, что на его могилу вернули игрушечную собаку.

Об этом Марьяна Колос написала у себя в инстаграме.

Я счастлива! Я вымолила, выкричала! Есть моя собака! Ешьте, пейте, я все разрешаю! Не трогайте святого!

– написала мама павшего воина.

Напомним, что накануне женщина умоляла в инстаграме вернуть украденную вещь. Эта игрушка была ценной для Назария и его мамы.