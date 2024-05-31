Обмін 31 травня відбувся вперше за довгий час – востаннє держава повертала додому своїх Героїв ще у лютому. Сьогодні ж вдалося врятувати 75 захисників і цивільних, а також повернути тіла 212 полеглих оборонців, передає 24 Канал.

Дивіться також Оборонці Зміїного та захисники з "Азовсталі": кого повернула Україна з російського полону

Що відомо про жінку з бригади "Азов", яку обміняли

Серед звільнених – одна жінка з бригади НГУ "Азов". Сьогодні під час обміну вона зустрілася з сином, якого не бачила понад два роки. Жінка перебувала на "Азовсталі", пройшла полон і отримала незаконний вирок, а зараз вперше за довгий час обійняла свого сина,

– розповіли в Асоціації родин захисників "Азовсталі".

Також в Асоціації додали, що з десяти звільнених оборонців Маріуполя семеро – це оборонці "Азовсталі": четверо з частин Нацгварії, один прикордонник, один з Військової служби правопорядку та один боєць ТрО.

Чому серед обміняних немає бійців-азовців

Співорганізаторка Асоціації сімей захисників "Азовсталі" Ганна Науменко у коментарі 24 Каналу зауважила, що важливо розрізняти загалом усіх захисників "Азовсталі" та конкретно військових "Азову". Адже у полон Росії потрапили понад 2,5 тисячі військових із різних підрозділів. Однак саме до азовців окупанти ставляться найжорстокіше і не хочуть їх міняти. Це принципова позиція ворога.

Не весь обмін – це захисники "Азовсталі", а "Азовсталь" ≠ Азов,

– наголошує Ганна Науменко.

Також дівчина підкреслила: останні обміни були на початку лютого, а за участю "Азову" – понад рік тому. Тож звістки про обміни намагається сприймати як обнадійливі. Водночас не варто подавати обмін 31 травня як такий, де звільнили тільки людей з "Азовсталі", адже їх там усього лише 8%.

Наша робоча група щиро рада, що додому повернулись наші люди, українці. Разом з тим нам продовжує боліти за тих, хто в нелюдських умовах стояв до останнього в Маріуполі, за важкопоранених ще з часів "Азовсталі" та поранених під час теракту (в Оленівці – 24 Канал). За тих, хто витримує регулярні катування вже 2 роки,

– зазначила Ганна.

Рідні і небайдужі українці вимагають обміняти азовців

У різних містах України щонеділі відбуваються масштабні акції на підтримку полонених військових, де рідні бійців та просто небайдужі громадяни тримають плакати із закликами повернути додому чоловіка, брата, батька. На фото з акцій часто можна побачити малих дітей, які ще не бачили свого батька. Люди нагадують, що азовці проводять третю весну в полоні.



Акція на підтримку полонених захисників "Азову" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Також воїни "Азову" побували у Лондоні, де поспілкувалися з Борисом Джонсоном і Беном Воллесом. Британські політики закликали не тільки звільнити бійців із полону, а й надати Україні всю необхідну зброю.