Як повідомляє кореспондентка 24 Каналу, традиційна мирна акція почалася на Дніпровській набережній. На демонстрацію з різними плакатами в руках вийшло чимало українців.

Важливо 2 роки полону гарнізону Маріуполя․ Історія "мами Тані", яка бореться за повернення сина

Полон вбиває

Бійці "Азову" вже 2 роки перебувають в російському полоні. Щотижня, кожної неділі рідні та близькі полонених азовців виходять на мирні демонстрації Free Azovstal Defenders, щоб нагадати, що захисники Маріуполя перебувають у ворожому полоні.

Учасники акції стояли з плакатами у руках. До демонстрації долучилися також і водії, які також виступали із закликом звільнити військовополонених бійців "Азову".

Акція на підтримку "Азову" в Києві / Фото Валентини Поліщук

Кожного разу організатори акції закликають українців долучатися до таких акції. Українські захисники боронили Маріуполь 86 днів, з яких 82 – у повному оточенні. Понад 2 роки більше ніж 900 азовців перебувають у російському полоні, в нелюдських умовах. Українські захисники давали відсіч противнику, сили якого значно переважали, а нині – переживають пекло полону. Саме тому важливо нагадувати про подвиги Героїв – оборонців Маріуполя.

До полонених застосовують усі можливі тортури

Окупанти з особливою жорстокістю ставляться до полонених азовців. Як розповідав Денис "Редіс" Прокопенко, оборонців Маріуполя постійно катують струмом і водою, морять голодом і спрагою, а також завдають різних тілесних ушкоджень.

Наразі Росія порушила кожну з норм Женевських конвенцій. До військовополонених азовців застосовують всі можливі види тортур,

– наголосив "Редіс".

Прокопенко додав, що типовий вигляд українського військовополоненого, який повернувся з полону, – це щонайменше на третину від власної ваги схудлий військовий з хронічними захворюваннями, травмами та пораненнями, що неправильно загоїлися.