В українських містах регулярно відбуваються мирні акції, покликані нагадати суспільству та владі про героїв у полоні. Остання з них пройшла у Києві, люди тримали плакати з написами "Ти живеш, вони – виживають".

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Хто був на заході

Делегація військовослужбовців 12 бригади спеціального призначення "Азов" Національної гвардії України та представниць Асоціації родин захисників "Азовсталі" взяла участь у заході "Захисники Маріуполя – 2 роки у полоні", який відбувся у Лондоні у Reform Club.

У заході, зокрема, взяли участь експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, колишній міністр оборони Бен Воллес, член Палати лордів парламенту, лорд Майкл Ешкрофт, член парламенту, голова парламентської групи дружби Велика Британія – Україна Боб Сілі, член парламенту Джек Лопресті та екслідер Консервативної партії, сер Іан Данкан Сміт.

Азовці у Лондоні / Фото "Азов"

Виступ Бориса Джонсона

Колишній британський прем'єр закликав не вірити російській пропаганді.

Ми не маємо вірити жодному слову пропаганди Путіна про бригаду "Азов". Вони герої, які борються за свою країну, і роблять це успішно. Дякую від усього серця за те, що ви робите!

– сказав він.

Також Джонсон закликав надати українцям зброю, якої вони потребують, і дозволити бити по Росії. Він назвав чинну заборону ударів західною зброєю по території агресора безглуздою, а затримки зі зняттям обмежень – безкінечним зволіканням.

Експрем'єр пояснив: чим швидше Україна переможе – тим більше життів буде врятовано.

А ще слід не забути про заморожені російські активи.

"Ці гроші повинні допомагати українцям захищатися та відвоювати свою країну в Путіна", – наголосив Джонсон.

Колишній міністр оборони Великої Британії Бен Воллес наголосив на важливій ролі, яку зіграла оборона Маріуполя у 2022 році.

"Я хочу сказати героям з бригади "Азов" та Маріуполя, наскільки те, чого ви досягли, було важливим для Заходу. Тому що ваш успіх дозволив нам стати разом з міжнародною спільнотою, здатною підтримати Україну", – сказав він.

Бійці розповіли про жахи полону

Лейтенант Арсеній "Процес" Федосюк, який провів у полоні сім місяців, та молодший сержант Володимир "Зеландія" Вернигора також виступили із промовами.

Майже всі наші бійці проходили допити. Вони супроводжувалися важкими тортурами. Деяких людей били до смерті, навмисно чи ні. Вони ставляться до "Азову" як до своїх особистих ворогів. Перебування у полоні для нас було дуже важким,

– пригадав Арсеній.

Представники делегації наголосили на необхідності розголосу факту відсутності азовців у більшості обмінів полоненими та якнайшвидшого повернення понад 900 полонених бійців "Азову" додому, адже кожен день, проведений у російській неволі, є прямою загрозою їхнім життям.