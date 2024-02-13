Цей тренд активно шириться у соцмережі Х напередодні Дня святого Валентина. Журналісти онлайн-видання "Маяк" зібрали ці історії та поділилися з ними у інстаграмі.

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Українки розчулили мережу щемливими листуваннями

Журналісти розповіли, що у соцмережі Х українки показали повідомлення, які писали загиблим коханим, друзям та батькам. Зокрема, жінки підтримують одна одну та дивуються, наскільки схожі реакції в них були після втрати зв'язку.

"До обговорення долучилися і чоловіки, які пережили невідомість та нерозуміння, намагаючись встановити контакт із близькою людиною", – розповіли у виданні "Маяк".

Цей тренд розпочала дівчина загиблого військового льотчика Андрія Пільщикова із позивним "Джус" Меланія Подоляк. Чоловік загинув 25 серпня внаслідок авіакатастрофи.

Побачила сьогодні пост пані Каті, яка втратила на війні свого Костю. Так виглядає, що рефлекс у всіх однаковий з першої хвилини. Ось чому важливо говорити й ділитись болем. В такі моменти ти розумієш, що в тебе нормальна реакція була, і ти не здуріла,

– написала вона.

Зрештою цей тренд підхопили й інші українки, чиї близькі чи кохані люди загинули на фронті. Вони виклали у мережу останні листування, чим розчулили користувачів.

Українки розчулили мережу останніми листуваннями з коханими і близькими, що загинули на фронті / Фото онлайн-журналу "Маяк"

На знімках можна побачити, як кохані чи рідні загиблих воїнів не могли прийняти той факт, що їхні повідомлення назавжди залишаться непрочитаними. Вони до останнього не вірили, що їхні близькі люди загинули на фронті.

Хтось писав про мрії, які так і залишаться нездійсненими, хтось казав, що їхні рідні обіцяли повернутися. У деяких з цих загиблих військових залишилися діти, які вже ніколи не зможуть побачити своїх татусів живими.

Варто зазначити, що цей пост журнал "Маяк" виклав напередодні Дня святого Валентина, свята, яке відзначають всі закохані. У коментарях люди не стримували емоції й писали, що "цей біль неможливо виплакати".